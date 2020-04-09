Санта-Моника, США, , 13:47 — REGNUM Многие игроки остались недовольны тем, что из Call of Duty: Warzone убрали возможность играть втроём. Об этом 9 апреля сообщает портал PCGamer.

Теперь вместо отрядов для трёх игроков в игре появятся отряды для четырёх. Многие геймеры оценили нововведение по достоинству, однако их привело в ярость удаление режима для «трио».

Напомним, отряды из четырёх человек стали нововведением третьего сезона в Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone. Его старт состоялся 8 апреля 2020 года.

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