Усть-Лабинск, Краснодарский край, , 13:42 — REGNUM Участок с памятником солдатам, павшим в Великую Отечественную войну, в Усть-Лабинском районе Краснодарского края оказался сданным в аренду на 49 лет. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

В прокуратуру обратился местный житель с просьбой провести проверку содержания братской могилы защитников Отечества. Захоронение представляет собой братскую могилу, тут же установлен бетонный памятник — в виде скорбящего солдата с автоматом в правой руке. Согласно учетной карточке и паспорту воинского захоронения известно, что в могиле захоронен рядовой РККА Чернышков А.Н., погибший в 1942 году в боях за Усть-Лабинск, точное количество захороненных советских воинов не известно.

При проверке выяснилось, что администрация городского поселения этот памятник на учёт не поставили, не включили его в реестр муниципальной собственности. Тем не менее, земельный участок, на котором расположено воинское захоронение, был передан в аренду на 49 лет физическому лицу.

«По данным фактам прокуратура района и.о. главы Усть-Лабинского городского поселения внесла представление об устранении нарушений и недопущения их впредь», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.