Москва, , 13:41 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») осудил предложенные телеведущей Еленой Малышевой методы проверки легких на устойчивость к коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущая Елена Малышева показала три домашних теста, которые позволят определить способность легких человека пережить коронавирус. Видео опубликовано в Instagram. Последний из предложенных тестов заключается в том, что необходимо сложить вместе согнутые указательные пальцы рук. Если пальцы расходятся, то человек, полагает она, вероятно, имеет хронические заболевания легких. Методы также были показаны «Первым каналом».

Парламентарий видит в тестах провокацию и нагнетание паники.

«Что это, как не провокация паники среди населения? Обхватите руками шею, надуйте шарик… Что за бред?! Пора остановить статусных хайпожоров, которые мнят себя неприкасаемыми!» — возмущен Журавлёв в Facebook.