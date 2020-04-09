Москва, , 13:40 — REGNUM В российских вузах не будут отменять государственные экзамены и защиты дипломов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, заявил министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

«Мы исходим из того, что все экзамены, даже выпускные или квалификационные экзамены, защиты дипломов — абсолютное большинство можно организовать онлайн», — сказал он в интервью РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фальков рекомендовал вузам России с 6 апреля возобновить дистанционное обучение.

Студентов и преподавательский состав вузов просят соблюдать режим самоизоляции и свести к минимуму все социальные контакты, личным примером показывая гражданам, как вести себя в сложившейся ситуации.

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