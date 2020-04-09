Москва, , 13:39 — REGNUM Зарплаты российских медиков будут увеличены, страховые гарантии для них будут расширены. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 9 апреля на заседании правительства.

Он отметил, что особое внимание врачам, фельдшерам, медсёстрам, младшему медперсоналу и водителям скорой помощи, которые непосредственно сталкиваются с заболевшими коронавирусной инфекцией, будет уделено в соответствии с указанием главы государства. Именно медики в настоящее время больше всех рискуют своим здоровьем.

«Их зарплаты вырастут, а страховые гарантии будут на уровне военнослужащих», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил также, что регионы должны быть готовы к любому сценарию развития событий. В самые короткие сроки правительство составит график передачи коечного фонда федеральных клиник в распоряжение регионов.

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