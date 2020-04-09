Минск, , 13:33 — REGNUM «В конце апреля — начале мая прогнозируется пик эпидемии COVID-19», — заявил сегодня, 9 апреля сообщил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.

Он заверил членов Национального собрания Белоруссии в подконтрольности ситуации. По официальным данным, по состоянию на 9 апреля в республике от COVID-19 умерло 16 человек, а общее количество инфицированных коронавирусом составляет 1486 человек.

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Накануне, 7 апреля в Минск по приглашению властей Белоруссии прибыла миссия ВОЗ. Она подготовит к 11 апреля предварительное заключение и рекомендации по борьбе с распространением коронавируса.

Отметим, власти Белоруссии до сих пор не закрыли границы республики и не проводят масштабных карантинных мер. Минздрав ограничился рекомендациями организациям по ограничению командировок и более активной уборке помещений.

Растёт количество заразившихся коронавирусом белорусских врачей. На ряде предприятий (Новополоцком НПЗ и других) выявлены заражения первого уровня. Совмин Белоруссии, не признавая наличие эпидемии, обратился за помощью к МВФ, получает помощь от РФ, КНР и ЕС.

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Также напомним, на 9 мая в Белоруссии запланированы массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы. Организаторы шествия «Бессмертного полка» ожидают затруднений с проведением акции, однако пока официально не отказались от массового народного празднования Дня Победы.