Москва, , 13:30 — REGNUM Бейдж-блокатор вирусов, который носит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он купил на всякий случай в аптеке, однако не знает, насколько он эффективен. Об этом 9 апреля заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

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Он подчеркнул, что сейчас, в период пандемии коронавируса, каждый в качестве превентивных мер «носит всё, что можно».

«Я, честно говоря, не уверен, что он как-то помогает. Я читал, что новые эксперты говорят, что это может быть вредно. Поэтому точно не знаю», — признался Песков.

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Он также добавил, что пока каких-либо побочных эффектов (например, в виде спутанности сознания и свистящего дыхания) он у себя не наблюдает.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа-блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание президента РФ Владимира Путина с региональными властями. Согласно инструкции, подобные бейджи действуют по принципу выделения диоксида хлора, обеззараживающего воздух.