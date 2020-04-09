Рязань, , 13:31 — REGNUM Несколько десятков человек 9 апреля собрались на выезде из села Заокского Рязанской области. В населённом пункте установлен карантин, а жители пытались уехать в Рязань.

Местные жители объясняли правоохранительным органам, что их ждут дела в Рязани. Однако с 8 апреля в селе введён жёсткий карантин, и гражданам предписано не покидать мест проживания. «Назревает бунт», рассказал информационному агентству РЗН.инфо один из очевидцев.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные власти ввели с 8 по 22 апреля карантин в сёлах Заокское и Коростово Рязанского района из-за обострения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в этих населённых пунктах.