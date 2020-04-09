Москва, 9 апреля 2020, 13:31 — REGNUM Предки современных жителей Украины и России отражали нападения врагов сообща, напомнил политолог Владимир Корнилов 9 апреля на своей странице в социальной сети Fаcebook.
Корнилов напомнил, что в 1036 году, когда Киев был осаждён, Ярослав Мудрый, находившийся в Новгороде, сформировал войско из новгородцев, которые пришли на помощь киевлянам и вместе разгромили врага.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил украинскому журналисту, что историю Киевской Руси не удастся вычеркнуть из истории России, а значит сравнение борьбы с коронавирусом в РФ с борьбой против древних кочевников корректно.
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