Омск, , 13:25 — REGNUM Омская семья (отец, мать и ребёнок) с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» в ближайшее время покинет больничные стены. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 апреля в пресс-службе минздрава Омской области.

В министерстве уточнили, что и родители, и ребёнок полностью здоровы.

Семья прибыла из зарубежной поездки и отправилась на карантин. Вскоре медики выявили у всех членов семьи коронавирус.

Отца поместили в Городскую клиническую инфекционную больницу им. Далматова, мать и ребёнок лечились в детской клинической больнице №3.

9 апреля контрольные анализы показали, что пациенты здоровы. Готовятся документы к выписке.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 апреля в Омской области подтверждено 15 случаев COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: За сотнями прибывших в Омск авиапассажиров установят медицинское наблюдение