Москва, , 13:25 — REGNUM Безвозмездная помощь одиноким пенсионерам и инвалидам в регионах России, конечно, очень востребована. Пожилые люди хотят и нуждаются в помощи, заявила корреспонденту ИА REGNUM пиар-директор ООО «Хартия» (региональный оператор по обращению ТКО) Ирина Левакова.

«Хартия» — это региональный оператор, который работает в Москве и Подмосковье, по Владимирской, Тульской, Ярославской областях. Руководством было принято решение, что в такой тяжелой ситуации — в период изоляции — взять на себя ответственность и взять на патронаж людей, которые наименее защищены и которые больше всего нуждаются в помощи — это пожилые люди старше 65 лет, инвалиды, многодетные семьи без доходов.

В каждом регионе таким людям бесплатно сотрудники фирмы, соблюдая эпидемиологические меры (маски, перчатки и т. д.), развозят продуктовые наборы и бытовую химию. Вместе с набором человек получает листовку с телефоном, по которому он может позвонить в период самоизоляции и попросить привезти то, что ему нужно. Всё необходимое ему доставят в течение 24 часов.

Это очень важно именно для одиноких пенсионеров, которые не могут выходить из дома и о которых некому позаботиться. Наша акция социально-ориентированная, и это не первая попытка помочь нуждающимся людям.

Хочется отметить, что пожилые люди строго соблюдают режим самоизоляции и никуда не ходят. Они очень трепетно воспринимают оказанную поддержку и помощь. Сердце разрывается.

Те старики, которые никогда ничего не получали бесплатно и которым очень тяжело в период карантина по коронавирусу, плачут, это слёзы благодарности. Планируется и после окончания карантина проводить такие акции», — высказала своё мнение Ирина Левакова.

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