Тбилиси, , 13:21 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» официально подтвердила информацию о том, что 100 миллионов лари в созданный правительством фонд по борьбе с коронавирусом StopCov перечислила семья председателя партии Бидзины Иванишвили.

«Специально для фонда StopCov Бидзина Иванишвили начислил 100 миллионов лари в фонд «Карту» несколько дней назад. Донация семьи Бидзины Иванишвили на счету фонда по борьбе с коронавирусом отразилась вчера поздно ночью», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте партии в соцсети Facebook.

Соратники олигарха по партии также подтверждают, что ранее, в самом начале распространения коронавируса в Грузии Иванишвили перечислил 500 млн лари на поддержку сектора здравоохранения.

На данный момент в фонде StopCov мобилизовано уже 124 543 899 лари. Суммы внесли как компании, так и частные лица.

Первый случай коронавируса был подтвержден в Грузии 26 февраля. Сегодня официально подтверждено 214 случаев заражения этим вирусом, 50 человек выздоровели, трое скончались.