Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Житель Петербурга Георгий Образцов через своего адвоката подал исковое заявление в суд, требуя отменить постановление управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о принудительной изоляции мужчины в обсерватор.

Заявление зарегистрировал Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает 9 апреля объединенная пресс-служба судов города.

Мужчина был задержан 26 марта сотрудниками полиции в присутствии представителей СМИ в многофункциональном центре и помещен в обсерватор на базе пансионата «Заря» в Курортном районе Санкт-Петербурга.

В своем иске Образцов отмечает, что 21 марта он прилетел из Швейцарии в Москву, откуда вылетел в Петербург. Истец утверждает, что в аэропорту «Пулково» никаких медицинских обследований не проводилось, предписаний находиться дома на самоизоляции ему не выдавалось, а постановлениях Роспотребнадзора он не знал, поскольку отсутствовал в России. 26 марта Образцов поехал в МФЦ, чтобы заменить заграничный паспорт, и был задержан.

Защита Образцова указывает, что он мог бы успешно самоизолироваться дома, так как проживает в Петербурге, а в обсерваторе здоровье петербуржца якобы подвергнуто опасности, так как он содержится рядом с потенциально опасными лицами. При этом сам Образцов здоров.

«Истец просит суд признать постановление об изоляции в обсерватор незаконным и отменить его», — добавили в судебной пресс-службе.

По данным на 9 апреля, на карантине в Петербурге находится 9048 человек, побывавших за рубежом или контактировавших с зараженными COVID-19, из них 7987 — на домашней самоизоляции, 57 человек — в обсерваторе.

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