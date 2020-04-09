Посёлок Акбулак, Оренбургская область, , 13:16 — REGNUM В Оренбургской области настационарном контрольном пункте «Акбулак» задержан грузовик, на котором пытались незаконно вывезти из России в Киргизию крупную партию медицинских изделий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Самарской таможне.

В кузове машины обнаружено более2,5 тыс. товаров медназначения, которые входят в перечень временно ограниченной к вывозу из России продукции.

В частности, в кузове автомобиль марки «DАF» выявлено 1,2 тыс. защитных комбинезонов из нетканого материала, 740 защитных очков, 370 пар резиновых перчаток, около 170 респираторов Р2, более 100 панорамных защитных масок с фильтрами к ним, около 90 медицинских марлевых отрезов. Водитель не смог предъявить документы на товар.

В настоящее время по факту попытки незаконного вывоза медтовара проводится проверка.

Стоит отметить, что это не первая попытка в марте-апреле 2020 года незаконно вывезти через оренбургский участок госграницы медицинские изделия. В частности, задерживались грузовики с крупными партиями медицинских халатов и защитных масок.

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