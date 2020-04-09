Москва, , 13:17 — REGNUM Компания АО «Чери Автомобили Рус» объявила в России об увеличении сроков проведения регламентного технического обслуживания (ТО). Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Российское отделение Chery продлевает до конца мая текущего года срок планового технического обслуживания автомобилей компании, который истекает в период с 28 марта по 30 апреля.

Данная мера бренда Chery направлена на поддержку клиентов компании, которые столкнулись с трудностями получения ТО в связи с введённым режимом повышенной готовности и самоизоляции.

«Мы приняли решение, что сроки регламентного технического обслуживания, истекающие в апреле 2020 года, будут продлены до конца мая этого года, а гарантийные обязательства производителя не будут ограничены или прекращены в связи с таким вынужденным пропуском регламентного ТО при условии прохождения его в льготный майский период», — заявил директор АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков.

Ранее компания Chery в РФ приступили к реализации нового семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 в максимальной комплектации Prestige. Среди прочих опций в комплектацию входит система курсовой устойчивости нового поколения компании Bosch.

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