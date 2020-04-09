Махачкала, , 13:22 — REGNUM Шесть человек в Дагестане с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на него, у которых болезнь протекала с осложнениями, пошли на поправку. Они выписаны из реанимации Республиканского центра инфекционных болезней, сообщили ИА REGNUM 9 апреля в пресс-службе минздрава региона.

Напомним, накануне в ведомстве сообщили о 12 пациентах, находящихся в реанимации инфекционной больницы. У шестерых из них улучшилось состояние здоровья, в их числе 85-летняя женщина с подтвержденным COVID-19. В настоящее время они больше не нуждаются в реанимационной помощи.

В то же время в центр поступили еще четыре человека с тяжелыми осложнениями. Таким образом, в реанимации находится 10 пациентов. Среди них 82-летняя женщина, которая переведена на аппарат искусственной вентиляции легких. Самому молодому пациенту реанимационного отделения 31 год.

К настоящему времени в Дагестане диагноз COVID-19 подтвержден у 57 человек, четверо из них уже выздоровели. Еще 40 человек с первичным положительным тестом ждут окончательного ответа из федеральной лаборатории.

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