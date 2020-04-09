Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM Свердловские медики смогли вылечить ещё трёх жителей, которые до этого заразились новым коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Теперь число выздоровевших свердловчан достигло 28. Новые вылечившиеся пациенты уже выписаны из больницы.

В регионе продолжает действовать режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Свердловской области подтверждено 59 случаев COVID-19. О трёх последних случаях стало известно 9 апреля 2020 года.

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