Екатеринбург, 9 апреля 2020, 13:17 — REGNUM Свердловские медики смогли вылечить ещё трёх жителей, которые до этого заразились новым коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
Теперь число выздоровевших свердловчан достигло 28. Новые вылечившиеся пациенты уже выписаны из больницы.
В регионе продолжает действовать режим самоизоляции.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Свердловской области подтверждено 59 случаев COVID-19. О трёх последних случаях стало известно 9 апреля 2020 года.
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