Чита, , 13:12 — REGNUM В Забайкальском крае получат помощь от чеченского благотворительного фонда 60 нуждающихся семей. Им будут розданы наборы с продуктами питания, которых должно хватить на месяц, сообщили 9 апреля в пресс-службе министерства труда и соцзащиты региона.

Помощь от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова оказана по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Его представитель в Забайкальском крае Мохмад Дагушев передал главе минтруда Инне Щегловой 60 наборов для многодетных семей, инвалидов и ветеранов, каждый весом по 20 килограммов. В них самое необходимое в условиях самоизоляции из-за коронавируса — мука, крупы, подсолнечное масло и другие продукты питания.

Как подчеркнул Дагушев, фонд из Чечни будет и дальше оказывать помощь нуждающимся в Забайкалье. Список получателей наборов уже сформирован. Среди первых получивших помощь нуждающихся — две одинокие пожилые женщины и многодетная мать из Читы.