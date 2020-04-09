Сухум, , 13:11 — REGNUM Полевой госпиталь развернули в Абхазии в ходе учений российские военнослужащие, проходящие службу на военной базе, расположенной на территории республики. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Сообщается, что в собранном госпитале возможно размещение 200 пациентов. Он оснащен медоборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM в Абхазии 7 апреля был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Второй инфицированный был обнаружен на следующий день. В республике действуют карантинные меры, в Гагрском районе, на территории которого выявили COVID-19, введен комендантский час.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Абхазии: «Мы вступаем в решающую фазу противодействия пандемии»