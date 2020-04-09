Оренбург, , 13:05 — REGNUM В Оренбургской области служба санавиции эвакуировала годовалого ребенка из Новоорска в Оренбург. Мальчик получил ожоги и находился в шоковом состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

У пациента ожоги 20% тела первой и второй степени. За полтора часа ребенка в сопровождении родственников вертолет доставил в областную столицу. Во время полета больной был под наблюдением детского реаниматолога. Сейчас мальчик в Центре детской хирургии.

Напомним, 6 апреля взрыв зарядки гироскутера привел к пожару в частном доме. Травмы получил ребенок, который спал в комнате, где произошел взрыв.

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