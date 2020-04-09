Москва, , 13:05 — REGNUM Риск заражения новым типом коронавирусной инфекции может значительно возрасти, если пользоваться комнатными кондиционерами. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения РФ.

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В федеральном ведомстве уверены, что в зонах высокого риска применение распространения коронавирусной инфекции применение этих бытовых агрегатов должно быть исключено.

«Они способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции», — отмечено в пятой версии рекомендаций Минздрава РФ по профилактике и лечению коронавируса.

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Добавим, что Минздрав выпустил пятую версию методических рекомендаций коронавирусу. В ней перечислены все наиболее эффективные методы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции, а также технологии защиты медперсонала. Также приведены лекарственные препараты, которые запрещено или нежелательно принимать для лечения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минздраве заявили, что на сегодня во многих странах ведётся разработка нескольких типов вакцин против COVID-19, однако разрешенные к применению препараты отсутствуют.

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