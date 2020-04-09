Тула, , 13:02 — REGNUM Бывший директор ООО «Тульский завод дробильно-сортировочного оборудования» предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — уголовное дело передано в суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 9 апреля.

По версии следствия, обвиняемый с период с 1 апреля 2012 года по 20 июня 2014 года не доплатил в бюджет государства налог на добавленную стоимость в особо крупном размере — для уклонения от налогов он предоставил в налоговый орган декларации с заведомо ложной информацией о налоговых вычетах с указанием поставленных оборудования и иных товаров, которые фактически не поставлялись. Ущерб государству оценивается в более чем 44 млн рублей.

«С целью возмещения ущерба, обеспечения исполнения наказания судом на имущество бывшего директора указанного предприятия наложен арест в сумме 60 млн рублей», — уточнили в СКР.

Сам экс-директор завода предстанет перед судом, дело уже передано для рассмотрения по существу.