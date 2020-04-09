Уфа, , 13:09 — REGNUM Смерть пациента в Мелеузе не связана с COVID-19. Об этом 9 апреля сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге в республиканском Минздраве.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в больнице Мелеуза скончался мужчина с положительным результатом на новую коронавирусную инфекцию.

По словам Максима Забелина, это пациент был с установленным онкологическим диагнозом, которым он страдал продолжительное время. К сожалению, такой диагноз, болезнь заканчивается летальным исходом, поэтому врачи не видят связи с новой коронавирусной инфекцией.