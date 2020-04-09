Варшава, , 13:02 — REGNUM Из 16 медработников, направленных воеводой (губернатором) столичного Мазовецкого воеводства на работу в специализированную больницу в городе Радом, на работу явились только четыре человека, — три медсестры и один врач. Как сообщает «Польское радио», в больнице, в которой находятся 180 пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19, ощущается острая нехватка персонала.

Как пояснила Каролина Гаевска из Мазовецкой специализированной больницы в Радоме, в настоящее время в больнице создаётся специальное отделение для инфицированных коронавирусом, но проблема остаётся, потому что о них «некому заботиться».

В настоящее время в Радоме около трети всех медработников, — около 500 человек, — либо находятся на больничном, либо отбывают 14-дневный карантин. Из 16 человек, направленных воеводой на работу в Радом из других мест, на работу явились только четверо.

«Решение о направлении врача в конкретную больницу должно выполняться немедленно», — напоминает Ева Филиппович, пресс-секретарь мазовецкого воеводы.

В случае если медработники, не выполнившие приказ руководства, в ближайшее время не явятся на работу, в суд будут направлены заявления о назначении наказания в виде штрафа. Также воевода направит соответствующие представления уполномоченному по профессиональной ответственности.