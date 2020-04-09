Иерусалим, , 13:09 — REGNUM Представители израильской скорой помощи проводит полную проверку домов престарелых на наличие заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает 9 апреля Newsru (Израиль) со ссылкой на пресс-службу израильского министерства здравоохранения.

По данным минздрава, уже 9 апреля в стране будут сделаны порядка трех тысяч тестов на COVID-19. За несколько дней проверку на это заболевание пройдут все пациенты и сотрудники домов престарелых.

Проверка связана с опасениями по поводу очагов заболевания: из 79 умерших от коронавируса израильтян многие заразились именно в домах престарелых.