Абакан, , 12:56 — REGNUM О том, как в столице Хакасии организована дистанционная учёба, рассказала ведущий специалист управления образования администрации Абакана Ольга Герасименко. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, на дистанционное обучение перешли почти 24 тысячи абаканских учеников.

По словам Герасименко, каждый учитель выстроил свою систему обучения. При этом педагоги используют учебные платформы, соцсети, мессенджеры, электронную почту.

Герасименко констатировала, что родители начинают вникать в новую форму обучения:

«По сути, другого выбора нет, все оказались в ситуации принять данные условия».

Для обучения детей, не имеющих гаджетов, применяется образовательный кейс — пакет заданий, сформированный в течение нескольких дней, который учитель передаёт на бумажных носителях лично родителю.

Герасименко советует родителям учить детей быть самостоятельными.

«Контролировать выполнение заданий нужно, но и дать возможность ребёнку понять всю ответственность по отношению к своим обязанностям», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, на дистанционное обучение российские школьники ушли в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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