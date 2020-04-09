Саранск, , 12:54 — REGNUM В Мордовии школьники из малоимущих семей на период дистанционного обучения получат продовольственные наборы. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Владимир Волков.

«Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия в установленном порядке предоставить субвенции органам местного самоуправления, связанные с выдачей продуктовых наборов обучающимся из малоимущих семей в период их обучения c применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.

Наборы продуктов питания будут предоставляться бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Волков принял решение о региональных надбавках врачам, которые борются с распространением новой коронавирусной инфекции.

Выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку будут начисляться «сотрудникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь и обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией» с 1 марта. Объём выплат составит от 8 до 20 тыс. рублей в зависимости от квалификации медицинских работников.