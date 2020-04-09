Тбилиси, , 12:52 — REGNUM

Правительство Грузии работало с посольством США в течение 10 дней и достигло соглашения, что правительства Грузии и США совместно вывезут на родину тех 79 грузинских школьников, которые в настоящее время находятся в Соединенных Штатах, заявил журналистам 9 апреля премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Мы совместно приняли решение о том, что вывезем 79 школьников фактически специальными средствами. Это желание выразили они и их родители, и завтра, 10 апреля, состоится рейс из США в Доху. Выполнение этого рейса обеспечит американская сторона, а уже из Дохи в Грузию доставку этих школьников обеспечит правительство Грузии», — сообщил Гахария.

По его информации, по договоренности с правительством Армении этим же рейсом из США будут вывезены и 35 школьников — граждан Армении.

В США число инфицированных коронавирусом превышает 430 тысяч человек. В Грузии на данный момент фиксируется 214 зараженных, в Армении — более 900 человек.