Анкара, , 13:01 — REGNUM Правительство Турции открыло воздушное сообщение с Италией для помощи младенцу, которому необходима донорская помощь. Об этом 9 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, решение было принято на основании письма главы национального центра трансплантации Италии Массимо Кардилло, направленное турецким властям с просьбой о помощи.

Письмо было направлено 14 марта. Кардилло просил предоставить необходимые донорские материалы, которые требуются для спасения жизни младенца.

Министерство здравоохранения Турции совместно с министерством иностранных дел приняли решение сделать в указанном случае исключение, чтобы спасти жизнь ребенку.