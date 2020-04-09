Стокгольм, , 13:04 — REGNUM Теперь в Швеции людям, которые старше 80 лет, а также пациентам от 60 до 80 с множественными хроническими заболеваниями теперь не будет отдаваться приоритет для лечения заболевания COVID-19 в отделениях интенсивной терапии. Те, кому уже предоставляется помощь в реанимационных палатах, могут отказать в предоставлении экстренной помощи в реанимации и сосредоточиться на других пациентах. Такая практика, в частности, уже подтверждена в больнице Каролинского университета. Однако 9 апреля шведская газета Fria Tider со ссылкой на Aftonbladet сообщила, что ранее введенная медиками система сортировки пациентов распространяется на всю территорию Швеции.

В документе, который был разослан ответственным врачам в больнице при Каролинском университете Стокгольма, указано, какие группы по причине нехватки мест в больнице больше не должны быть приоритетными для поступления в отделение интенсивной терапии. Журналисты Aftonbladet добыли внутренние документы медучреждения.

Новые правила по отбору пациентов с COVID-19 относятся к людям с «биологическим возрастом» старше 80 лет. Людям старше 70 лет со «значительным нарушением в системе максимум двух органов» и люди между 60 и 70 годами со «значительным отказом в системе максимум двух органов» теперь отдаваться не будет.

Напомним, что ранее 9 апреля Fria Tider сообщала, что полиция Стокгольма уже готовится к возможным волнениям граждан, когда они столкнуться с массовыми отказами в лечении по причине нехватки мест в медучреждениях на территории Швеции.