Москва, , 12:49 — REGNUM Климатические условия могут повлиять на рост заболеваемости COVID-19 в России, считает заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Костинов. Об этом он заявил 9 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я не удивлюсь, если кривая заболеваемости будет расти», — сказал он.

В свою очередь, президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов заявил:

«Я специально вчера смотрел, какой прирост заболеваемости в мире. Россия сейчас на одном из первых мест. Мы позже столкнулись с этой проблемой. А другие страны раньше, и сейчас Россия становится очагом, где самый большой прирост».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции под медицинским наблюдением остаются 171 143 человека.

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