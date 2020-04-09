Ирвайн, США, , 12:48 — REGNUM На официальном YouTube-канале игры Hearthstone 9 апреля вышел ролик под названием «Скверна против огня». В нём показано юмористическое сражение между Гаррошем Адским Криком и Иллиданом Яростью Бури.

В ролике показано, как могло бы выглядеть карточное сражение этих героев «в реальной жизни». Сообщается, что видео создано энтузиастами с канала Amazing LP.

Напомним, Hearthstone — это многопользовательская карточная коллекционная игра от компании Blizzard Entertainment. Её релиз состоялся в 2014 году.

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