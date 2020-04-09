Москва, , 12:47 — REGNUM В мэрии Москвы опровергли информацию о выдаче QR-кодов для передвижения по городу. Об этом 9 апреля передаёт «Интерфакс» со ссылкой на департамент информационных технологий столицы.

В департаменте заявили, что не выдают пропуска. И на сегодняшний день эти электронные документы не требуются для перемещения по столице. При этом в случае введения подобных мер их действие будет регулироваться отдельным нормативно-правовым актом.

Ранее в СМИ появилась информация о выдаче таких пропусков сотрудникам некоторых организаций и штабам волонтёров.