Симферополь, 9 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Многие крымские предприятия, которым разрешено работать в режиме профилактики коронавируса, не имеют журналов термометрии, не соблюдают масочный режим и санитарные нормы. Об этом 9 апреля на заседании штаба по предотвращению распространения новой инфекции заявил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пригрозили в одностороннем порядке отзывать подтверждения на право осуществления деятельности предприятий, которые нарушают ограничительные меры по профилактике коронавируса. В республике зарегистрировано 26 случаев заболевания COVID-19.
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