Ростов-на-Дону, , 12:47 — REGNUM Новыми заболевшими COVID-19 стали два жителя Ростова-на-Дону и житель Аксая. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 9 апреля.

По уточнённой информации, среди заразившихся коронавирусной инфекцией «есть как контактные, так и завезенные из других регионов страны».

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области выявлено 24 случая заражения коронавирусом, два человека выздоровели. Ещё четверо ждут результатов анализов, направленных в референс-центр.

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