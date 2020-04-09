Липецк, , 12:46 — REGNUM В Липецкой области подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Инфекцию выявили у лиц, которые контактировали с другими заражёнными. Все четыре человека находились под наблюдением врачей, сейчас их лечат в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. Состояние пациентов медики оценивают как удовлетворительное.

Всего в регионе выявлено 43 человека с коронавирусной инфекцией.

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