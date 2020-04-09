Уфа, , 13:07 — REGNUM 142 человека, в том числе 10 детей с подозрением на коронавирус находятся в стационарах Башкирии. Об этом 9 апреля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

По его словам, информация актуальна на 13 часов 9 апреля. Госпитализированные с диагнозом «коронавирус» проходят лечение в стационаре. При этом один человек находится на самоизоляции под жестким карантином. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.

По словам главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак, в России нарастает количество проведения тестов, в том числе и потому, что к этой работе подключаются частные структуры и расширяется перечень лабораторий госучреждений. В Башкирии было проведено 13 652 тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в минувшие сутки зарегистрированы шесть случаев коронавирусной инфекции, по выздоровлению выписано шесть человек. На 9 апреля в республике зарегистрировано 22 инфицирования коронавирусом.

На 8 апреля в стационарах Башкирии с подозрением на коронавирус находились 117 человек, из них 11 несовершеннолетних.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужским медикам дана задача брать тысячу анализов на коронавирус в сутки