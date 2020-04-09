Киев, , 12:44 — REGNUM В Минздраве Украины дали понять, что не видят никаких проблем в небольшом числе тестов на коронавирус, которые в настоящий момент сделаны в стране.

Об этом на брифинге сегодня, 9 апреля, заявил и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

Чиновник подчеркнул, что в соответствии с действующими протоколами Украина тестирует и обеспечивает бесплатным тестированием методом ПЦР всех лиц, подпадающих под эпидемиологические и клинические критерии.

Если же граждане не попадают под формальные критерии, отметил Кузин, они могут быть протестированы исключительно в том случае, если являются прямыми контактными лицами пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Представитель украинского минздрава отдельно подчеркнул, что, по его информации, ни одна страна мира не обеспечивает «массовое скрининговое тестирование всех своих граждан».

«Такая опция сейчас пока не рассматривается и вряд ли будет применена… Технически это почти невозможно сделать», — резюмировал Кузин.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на утро 9 апреля на Украине коронавирус подтвержден у 1892 человек, за последние сутки диагностировано 224 новых случая. При этом, согласно официальной информации, на всей территории страны проведено лишь порядка 8 тыс. тестов (для сравнения: в России этот показатель уже составляет более 1 млн).