Джакарта, , 12:44 — REGNUM В Индонезии число случаев заражения коронавирусом выросло до 3293, сообщает информационный портал Detik.

По данным правительства Индонезии, за сутки в стране было выявлено 337 новых случаев заражения коронавирусом.

При этом, количество случаев смерти от коронавируса в Индонезии выросло до 280.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 апреля 2020 года число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индонезии достигло 2956. В общей сложности 240 человек погибли.

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