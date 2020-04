Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Облачный сервис Google Stadia стал полностью бесплатным для всех обладателей почты на Gmail. Об этом 8 апреля сообщил портал Eurogamer.

Премиальная подписка на сервис, позволяющая запускать игры в более высоком разрешении, будет бесплатно доступна только в течение двух месяцев. Сообщается, что на старте геймеры смогут поиграть в девять проектов.

Напомним, Google Stadia — это облачный игровой сервис, позволяющий запускать видеоигры на удалённых серверах без необходимости устанавливать их на свой PC. Его запуск состоялся в ноябре 2019 года.

