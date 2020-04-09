Тбилиси, , 12:37 — REGNUM Выдачу паспортов возобновили в Грузии в филиалах Дома юстиции. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба грузинского минюста.

«С сегодняшнего дня Агентство развития государственных сервисов возобновит выдачу удостоверений личности и биометрических паспортов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на время действия режима чрезвычайного положения ускоренная выдача документов не будет осуществляться. Для их получения нужно оставить заявку на правительственном сайте, после чего в течение 10 дней документ отправят по почте заявителю.

Стоит отметить, что с 31 марта, когда в Грузии ввели всеобщий карантин, все филиалы Дома юстиции приостановили свою работу. Пресс-служба отмечает, что работа сервисов будет постепенно восстанавливаться.

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