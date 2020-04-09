Иерусалим, , 12:36 — REGNUM Комендантский час, который был введен в Израиле 9 апреля по случаю праздника Песах, завершен, передает The Times of Israel.

Комендантский час был введен в целях ограничения передвижения граждан, которым было запрещено выходить из дома дальше, чем на сто метров, как рассказали очевидцы корреспонденту ИА REGNUM, за соблюдением запрета активно следит полиция.

Во время комендантского часа порядок контролировали тысячи полицейских и около полутора тысяч солдат по всей стране.

Несмотря на то, что выходить из домов жители страны теперь могут, междугороднее сообщение будет закрыто, и есть вероятность, что общественный транспорт, прекративший движение вечером вторника, не вернется на улицы до воскресного утра.