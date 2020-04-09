Сухум, , 12:35 — REGNUM Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия обратился к согражданам с призывом соблюдать все условия карантина. Об этом сообщает 9 апреля пресс-служба минздрава.

«Мы вступаем в решающую фазу противодействия пандемии — самую сложную и тяжелую», — говорится в обращении главы министерства.

Цахнакия подчеркнул важность для всех жителей страны соблюдения карантинных мер, так как от этого также зависит здоровье их близких. Он также выразил признательность медицинским работникам, которые выполняют свой труд в непростых условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии 7 апреля выявили первый случай заражения коронавирусом в городе Гагары. На следующий день эту инфекцию выявили у одно из тех, кто контактировал с заболевшим. После этого в Гагрском районе ввели комендантский час.

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