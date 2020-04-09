Ростов-на-Дону, , 12:08 — REGNUM Двое заболевших COVID-19 в Ростовской области получают кислородную поддержку. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

«Двое [находятся] в состоянии средней тяжести, они в больнице на кислородной поддержке. Один из них 1992 года рождения», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусной инфекцией. Два человека выздоровели. Это жительница Ростова-на-Дону, вернувшаяся в конце марта из Таиланда, и житель Азова, побывавший во Франции. Болезнь у них протекала в лёгкой форме.

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