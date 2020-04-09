Москва, , 12:07 — REGNUM ОНФ запустил проект «МногоДарю: компьютер — детям»: многодетные семьи, в которых трое из детей — школьники, могут претендовать на получение компьютерной техники, с предустановленными необходимыми для дистанционного обучения программами, рассказала корреспонденту ИА REGNUM в четверг, 9 апреля, руководитель департамента развития общественных инициатив ОНФ Елена Мильто.

« Это один из тех проектов, которыми мы занимаемся в рамках ОНФ. Почти 400 организаций со всей страны активно помогают реализовывать актуальные в условиях карантина и самоизоляции проекты в самых разных сферах — от доставки продуктов и психологической помощи пожилым людям до проектов «Няня онлайн» и «Бабушка онлайн».

«МногоДарю: компьютер — детям» в настоящее время работает уже в 17 регионах, причем это не столицы, а те регионы, где ситуация сложнее — Ярославль, Иваново, Коми. Мы предполагаем, что и после того, как эпидемия и карантин закончатся, проект сможет продолжать действовать. Многодетных семей у нас, к счастью, много. Оказываемой же помощи не всегда достаточно.

В каждом из регионов мы выбрали НКО, которое выступает в роли координатора. Условия отбора — семья, в которой 6 и более детей, трое из которых — школьники. Сейчас при дистанционном обучении вопрос о технике, компьютерах, разумеется, стал еще более актуальным.

Участвовать в проекте и передавать свои гаджеты или ноутбуки могут и обычные люди. У нас есть специальные технические волонтеры, которые приезжают, проверяют гаджеты и при необходимости устанавливают новые программы, чтобы подарок был по-настоящему полезным.