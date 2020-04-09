Москва, 9 апреля 2020, 12:07 — REGNUM ОНФ запустил проект «МногоДарю: компьютер — детям»: многодетные семьи, в которых трое из детей — школьники, могут претендовать на получение компьютерной техники, с предустановленными необходимыми для дистанционного обучения программами, рассказала корреспонденту ИА REGNUM в четверг, 9 апреля, руководитель департамента развития общественных инициатив ОНФ Елена Мильто.
«Трансляции ИА REGNUM»
ОНФ: крупные предприятия могут помочь многодетным семьям «старой» техникой
«Это один из тех проектов, которыми мы занимаемся в рамках ОНФ. Почти 400 организаций со всей страны активно помогают реализовывать актуальные в условиях карантина и самоизоляции проекты в самых разных сферах — от доставки продуктов и психологической помощи пожилым людям до проектов «Няня онлайн» и «Бабушка онлайн».
«МногоДарю: компьютер — детям» в настоящее время работает уже в 17 регионах, причем это не столицы, а те регионы, где ситуация сложнее — Ярославль, Иваново, Коми. Мы предполагаем, что и после того, как эпидемия и карантин закончатся, проект сможет продолжать действовать. Многодетных семей у нас, к счастью, много. Оказываемой же помощи не всегда достаточно.
В каждом из регионов мы выбрали НКО, которое выступает в роли координатора. Условия отбора — семья, в которой 6 и более детей, трое из которых — школьники. Сейчас при дистанционном обучении вопрос о технике, компьютерах, разумеется, стал еще более актуальным.
Участвовать в проекте и передавать свои гаджеты или ноутбуки могут и обычные люди. У нас есть специальные технические волонтеры, которые приезжают, проверяют гаджеты и при необходимости устанавливают новые программы, чтобы подарок был по-настоящему полезным.
Обращаемся мы и к бизнесу, в первую очередь к крупным предприятиям и банкам, которые регулярно обновляют свою техническую базу. Ту технику, которая для них уже несовременна, вполне можно использовать для решения «школьных» задач в нашем проекте«, — отметила Елена Мильто.
После объявления президентом России Владимиром Путиным нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года Министерство науки и высшего образования организовало каникулы.
Однако позже появилась информация, что глава государства приветствует продолжение образования в режиме онлайн. Ряд вузов объявили каникулы, другие продолжили работу, чтобы не затягивать учебный год и «привязать» студентов к дому.
6 апреля учреждения высшего и среднего образования начали обучение в дистанционном формате до 30 апреля. Руководители регионов, исходя из эпидемиологической обстановки, могут ввести очное обучение раньше назначенного срока.
Однако позже появилась информация, что глава государства приветствует продолжение образования в режиме онлайн. Ряд вузов объявили каникулы, другие продолжили работу, чтобы не затягивать учебный год и «привязать» студентов к дому.
6 апреля учреждения высшего и среднего образования начали обучение в дистанционном формате до 30 апреля. Руководители регионов, исходя из эпидемиологической обстановки, могут ввести очное обучение раньше назначенного срока.