Москва, , 12:17 — REGNUM Попытки властей РФ отследить поведение граждан в период режима самоизоляции могут привести к росту коррупции и к тому, что они станут жертвами шпионских программ. Об этих рисках 9 апреля предупредили эксперты Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

«Большинство принятых в России мер (по обеспечению контроля над соблюдением гражданами режимов самоизоляции и карантина — прим. ИА REGNUM) являются целесообразными, адекватными и соразмерными», — гласит заключение комиссии «В отношении мер автоматизированного мониторинга поведения граждан, принимаемых регионами РФ в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», опубликованное на сайте московского отделения.

Однако, как полагают юристы, некоторые меры могут противоречить требованиям федерального законодательства, даже создавать риски дискриминации граждан России по признаку их цифровой грамотности. В частности, правоведы обратили внимание на то, что любые системы автоматизированного мониторинга поведения инфицированных и неинфицированных COVID-19 граждан, связанные со сбором и обработкой их персональных данных, могут вводиться лишь в соответствии с федеральным законом, но не на основании актов региональных органов власти.

Кроме того, особую озабоченность комиссии вызвало появление разного рода мобильных приложений вроде разработанного Департаментом информационных технологий города Москвы приложения «Социальный мониторинг». Такие приложения предназначены для контроля за лицами, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.

«Данное приложение получает доступ ко всем данным, содержащимся на устройстве пользователя (в том числе данным интернет-соединений лица), а также даёт разрешение на фото-видеосъемку, запуск сервисов на устройстве и изменение иных параметров функционирования устройства, — заметили юристы. — Такой набор собираемых данных выглядит избыточным по отношению к заявленным целям, поскольку для них достаточно сведений о геолокации и общих данных, указанных при регистрации в приложении конкретным лицом. Заявленный функционал приложения «Социальный мониторинг» содержит в себе значительный шпионский потенциал и возможность удалённого несанкционированного изменения параметров функционирования устройства».

В связи с этим комиссия призвала не забывать, что сбор и обработка региональными властями данных граждан, как инфицированных, так и неинфицированных, посредством любых информационных систем мониторинга должна быть основана на федеральном законодательстве.

Есть вопросы и к попыткам установить контроль за передвижением граждан с помощью так называемых QR-кодов. Эти коды, как пишут юристы, хотя и являются достаточно удобным и современным способом обмена информацией, но требуют наличия определённого программно-аппаратного обеспечения (смартфон), навыков работы с ним, доступа к сети интернет.

«В этой связи показательным является мнение специального представителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, в котором он отметил проблематичность масштабного развёртывания данной технологии: «Если разворачивать это на сотни тысяч человек, не говоря уже о всём населении Москвы, сделать это практически невозможно. В том числе потому, что не все смогут разобраться в технологии, у кого-то будут глючить телефоны, кто-то будет их оставлять, люди будут обмениваться сим-картами и так далее», — гласит заключение комиссии.

Кроме того, её эксперты отметили, что, согласно имеющимся исследованиям, за февраль — июль 2019 года количество пользователей интернета в возрасте от 12 лет в России составило 95,8 млн человек, что эквивалентно 78% населения страны .

«При этом в группе от 55 лет и старше мобильным интернетом пользуется треть населения страны, — указали юристы. — Как видно из приведенных цифр, далеко не все граждане, особенно из числа пожилых граждан, способны эффективно использовать функционал возможных приложений с применением QR-кодов или иных подобных средств. Следовательно, они будут лишены возможности фактической реализации своих прав и свобод, даже если им предоставить в пользование соответствующие устройства. Такого рода дискриминация, основанная на цифровой грамотности и обеспеченности гражданина, является проявлением дискриминации по признаку социального происхождения и недопустима в силу положений ст. 19 Конституции РФ и ч. 1 ст. 4 Международного пакта ООН о гражданских и политических правах».

Как полагают в Московском отделении общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», граждане должны иметь выбор и возможность реализации своих прав доступными им средствами даже в условиях действия особых режимов.

«Поэтому наряду с продвинутыми техническими средствами реализации отдельных гражданских прав, основанными на использовании смартфонов, необходимо предоставление возможности использования традиционных средств, основанных на более привычных смс-сообщениях (не требующих смартфонов и работающих на простых «кнопочных» мобильных телефонах), а также бумажных документах (подобно тому, как это было реализовано во Франции), или предоставление документов, удостоверяющих личность», — предложили юристы.

Кроме того, комиссия выразила озабоченность размытым и противоречивым характером многих региональных актов, регламентирующих вопросы самоизоляции и карантина.

«В значительной степени их толкование оставляется на усмотрение рядовых сотрудников полиции, Росгвардии и иных силовых структур. Такого рода регулирование противоречит не только фундаментальному конституционному принципу формальной определённости норм права, но и несёт существенные коррупционные риски», — считают авторы заключения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Кинели Самарской области уже запущена (в тестовом режиме) система, позволяющая вести контроль соблюдения режима самоизоляции. Эта система позволяет жителям области получать разрешение на выход из дома в период самоизоляции с помощью QR-кодов.

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