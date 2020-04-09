Новосибирск, , 12:06 — REGNUM Новосибирск готовится к празднованию Дня Победы. Об этом сегодня, 9 апреля, на часе прессе в формате прямой трансляции сообщил мэр города Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, сейчас завершаются реконструкция и капитальный ремонт Монумента славы и сквера Героев.

«Мы приступили к реставрации чугунной чаши, там, где Вечный огонь. Её диаметр более двух метров, масса около двух тонн, — сказал Локоть. — Мы договорились о проведении работ на предприятии «Сиблитмаш». Здесь есть историческая преемственность — в своё время именно завод «Сиблитмаш» изготавливал эту чашу».

Вечный огонь до окончания реставрационных работ помещён в специальную капсулу.

Анатолий Локоть уточнил, что город готовится и к проведению парада Победы, но пока неизвестно, в каком формате он будет. Это, по его словам, будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции 2 апреля Анатолий локоть, говоря о параде Победы заявил, что боевая задача должна выполняться в любых условиях.

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