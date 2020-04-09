Смоленск, 9 апреля 2020, 12:06 — REGNUM Четыре новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтверждено в Смоленской области, информацию об этом 9 апреля опубликовал Роспотребнадзор в ежедневной сводке.
Таким образом, общее количество жителей региона с подтверждённым заражением коронавирусом составляет, на данный момент, 11 человек.
По данным, которые накануне приводил региональный Роспотребнадзор, на 8 апреля среди заболевших числились двое детей. Один человек выздоровел, состояние здоровья остальных оценивалось как удовлетворительное.