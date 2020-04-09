Цхинвал, , 12:06 — REGNUM Изменения в богослужениях в связи с угрозой распространения коронавируса ввела для своих храмов Аланская епархия Южной Осетии. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба епархии.

Сообщается, что число богослужений будет сведено к минимуму, и они будут проводиться только по самым важным датам праздничного календаря. Предстоящее освящение пасхальных верб куличей будет проходить на открытом воздухе возле храмов.

«Для тех, кто воздержится от посещения ночной пасхальной службы, пасхальные куличи и яйца будут освящаться утром, в субботу 18 апреля, после литургии во дворе Кафедрального Храма Рождества Пресвятой Богородицы», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в церквях перед каждым богослужением и после их окончания проводится дезинфекция.

Стоит отметить, что на территории не выявлены случаи заражения коронавирусом, но с конца марта введены карантинные меры.

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