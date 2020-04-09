Улан-Удэ, , 12:00 — REGNUM 13 марта в Бурятии начнут работу призывные комиссии, но основная работа в рамках весеннего призыва начнутся с 12 мая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил военные комиссар по республике Александр Трубников.

«Если эпидемиологическая обстановка будет улучшаться, в тех районах, где не зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, просьба начать заседания районных призывных комиссий со второй половины апреля, чтобы не затягивать работу», — отметил он.

Ранее он подписал приказ о мерах эпидемиологической безопасности. Так, призывники, обязанные прибыть в военкоматы до 13 апреля, должны явиться после улучшении ситуации с коронавирусом. Команды начнут отправлять в места прохождения службы после 20 мая.

Всех призывников будут тестировать на наличие инфекции. Кроме того, в военкоматах и воинских частях ежедневно измеряют температуру у сотрудников. Помещения регулярно подвергаются дезинфекции, а все посетители обязаны быть в средствах защиты.

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